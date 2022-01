Paura in centro quando, lunedì scorso, un rapinatore ha assaltato la tabaccheria di via Carlo Alberto, a pochi metri dall’antica abbazia di Fruttuaria.

L’aggressore era armato di coltello e con la faccia coperta da una mascherina e un cappello.

Sono da poco passate le 19,30 quando il titolare, Valter Perzolla, sta per chiudere la saracinesca, dopo una giornata di lavoro.

Una volta entrato dentro la tabaccheria ha minacciato il titolare dell’attività per ottenere il denaro presente in cassa al momento della rapina.

L’uomo ha fatto irruzione nel locale pochi minuti prima della chiusura serale, non c’erano clienti all’interno dell’esercizio commerciale.

Dopo i soldi, si è fatto consegnare anche alcune stecche di sigarette. Dopo di che si è dato alla fuga nei parcheggi della zona. Probabilmente a dargli una mano, nelle vicinanze, c’era anche un complice.

Il tabaccaio, dopo aver subito il colpo, ha provato ad inseguire il malvivente ma dopo un po’ è stato costretto a rinunciare

Il bottino del colpo è risultato essere di oltre 500 euro.

Poco dopo, sul posto, sono arrivate le forze dell’Ordine. Quando i carabinieri sono giunti sul posto, però, non c’era nessuna traccia del malvivente o del suo complice. Per capire l’autore del colpo saranno fondamentali le numerose immagini delle telecamere di videosorveglianza installate in diversi punti del centro storico. Si tratta di una strumentazione che potrebbe risultare fondamentale per le indagini che porteranno avanti le forze dell’ordine nei prossimi giorni.

Dalle prima indiscrezioni, infatti, è molto probabile che alcuni occhi elettronici siano riusciti a riprendere il rapinatore e l’eventuale complice, prima e dopo il colpo in tabaccheria.

Nei prossimi giorni le indagini dei Carabinieri proseguiranno per provare a ricostruire quanto accaduto.

La denuncia solo il giorno dopo

Il tabaccaio rapinato ha avvisato i carabinieri solamente il giorno dopo presentandosi in caserma a Volpiano.

Il colpo è avvenuto nel tardo pomeriggio di lunedì 3 gennaio, intorno alle 19.

Le operazioni dei Carabinieri, però, sono partite solo il giorno dopo.

Da martedì 4 gennaio i militari stanno dando la caccia al rapinatore solitario che ha assaltato la tabaccheria in via Carlo Alberto a San Benigno Canavese.

Per identificare il rapinatore le forze dell’ordine stanno visionando le telecamere di videosorveglianza installate nei paraggi della tabaccheria.

