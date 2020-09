SAN BENIGNO. Anche Confagri si schiera contro l’impianto di biometano

No alla realizzazione di un impianto per produrre biometano dai rifiuti organici a San Benigno Canavese (Torino). Confagricoltura Torino si schiera, come aveva già fatto per un analogo progetto a Caluso, contro quello della società Canavese Green Energy.

“Non possiamo sacrificare altro terreno agricolo, soprattutto se [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti