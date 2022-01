Partiranno a breve i lavori per ristrutturare Torre Fasani nel centro cittadino.

Per procedere è stato necessario per definire gli interventi straordinari manutentivi, di restauro e di risanamento conservativo, da introdurre nel progetto organico per la salvaguardia della Torre delle Prigioni detta anche Torre Fasani. Successivamente, poi, nel mese di maggio, tutto è stato approvato dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e il Paesaggio del Piemonte.

A febbraio del 2021, poi, l’amministrazione ha ricevuto un finanziamento da 12 mila euro dal Ministero degli Interni per la redazione della progettazione messa in sicurezza dell’edifico storico Torre Fasani.

L’amministrazione [...]