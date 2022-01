Il numero di Comuni che hanno espresso la contrarietà in linea politica alla costruzione di un sito a biometano per il trattamento di 50.000 tonnellate annue di rifiuti organici (Forsu) a San Benigno Canavese si è allargato con la deliberazione di Consiglio del Net (Unione dei Comuni del Nord Est) del 28 dicembre 2021. Un passo molto importante, un “No” che arriva dal territorio in vista del mese di febbraio quando dalla Città Metropolitana dovrà arrivare una risposta definitiva rispetto alal fattibilità, o meno, dell’opera. L’impianto tratterebbe 55mila tonnellate all’anno di Forsu, [...]





