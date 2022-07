L’abito fa il monaco e quindi la fascia fa il Sindaco, niente di più ovvio. È forse anche per questo che l’amministrazione comunale ha deciso di comprare una fascia tricolore nuova di zecca per la giunta del neo Sindaco Alberto Graffino.

Della serie: nuova amministrazione, nuova fascia.

Tutto scritto in una determina ad hoc: “Considerato che si è reso necessario, per esigenze istituzionali, provvedere all’acquisto di n. 1 fascia tricolore per il Sindaco, atteso che quella attualmente in possesso presso l’Ufficio di Segreteria del Sindaco risulta essere insufficiente per le attività istituzionali dei componenti della Giunta [...]