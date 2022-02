Si torna a prendere in mano il progetto della pista ciclabile.

Quattro anni fa dieci comuni si erano movimentati per lo studio di un progetto in condivisione, ora potrebbe essere arrivato il momento propizio per rispolverare l’idea.

La scintilla è arrivata con la legge di Bilancio 2022, che dà la possibilità ai comuni con una popolazione superiore a 15 mila abitanti – anche riuniti in gruppo – di ottenere fondi fino ad un massimo di 5 milioni di euro.