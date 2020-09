SAMONE. Poletto e Da Ruos sfida a due. Ecco perchè si candidano…!

È sfida a due a Samone: Poletto contro Da Ruos. Il primo cittadino, Lorenzo Poletto, si ripresenterà davanti ai suoi elettori per ottenere la riconferma con la lista Samone Sceglie. Il primo cittadino, ha messo in piedi una “nuova” lista, un gruppo di persone leggermente rinnovato rispetto a quello che si presentò davanti agli elettori 5 anni fa. Anche se, per metà, Samone Sceglie è fatta di riconferme: quelle degli assessori Susanna Ponte e Silvia Magaglio, e quelle dei consiglieri uscenti Rosalba Suquet, Maurizio Olivieri e Monica Marchetto.

Contro Poletto, invece, ci sarà una forza nuova di zecca, “SiAmo Samone”, una civica ha già scelto anche il nome del suo candidato sindaco, Barbara da Ruos. Gli attuali esponenti della minoranza, invece, hanno deciso di non ricandidarsi pur sostenendo la civica SiAmo Samone.

La lista, metterà in campo persone del territorio, per lo più, parliamo di esponenti che non hanno ricoperto alcun incarico politico in città.

BARBARA DA RUOS

Sono Barbara Da Ruos, ho 51 anni compiuti ad inizio anno e vivo a Samone da sempre. Ho due figli, Fabio e Marco di 24 e 21 anni e un compagno di vita, Adriano, da più di 15 anni.

Dopo gli studi in Giurisprudenza e un trascorso come Agente di Assicurazioni nell’Agenzia di Famiglia, da 10 anni sono Direttore di Filiale e Supervisore di Area Piemonte per Stanhome SpA, Azienda leader nella Vendita Diretta, nel settore della cura della casa e della persona.

Amo trascorrere il tempo libero in semplicità, circondata dalla mia Famiglia e dagli amici, in compagnia sempre di qualche buon libro. Amo molto anche viaggiare…escludendo ovviamente questo periodo contingente. Sono una persona positiva, entusiasta e curiosa, sempre alla ricerca di nuove sfide con cui confrontarmi.

Perché ha deciso di candidarsi?

Nella descrizione di me stessa, già si palesano in parte le mie motivazioni…Amo Samone, ci vivo da quando sono nata e qui ho deciso di mettere la sede del mio lavoro e far crescere i miei figli.

Partecipo da sempre attivamente alla vita del mio paese, ma negli ultimi anni è come se Samone avesse perso “vitalità”. Ho deciso di candidarmi per mettermi al servizio del nostro paese con il mio modo di essere, con le mie idee e con le mie attitudini imprenditoriali , affiancata da una Squadra di persone proattive e propositive , con esperienze e idee concrete per trasformare Samone in un paese moderno e al passo con i tempi.

Come è stato amministrato il paese in questi anni?

Samone è sempre stato un paese ben amministrato, in cui, nel corso degli anni, sono state fatte opere e implementati servizi innovativi che hanno valorizzato il paese stesso e il territorio circostante. Purtroppo, negli ultimi anni, Samone è stato amministrato in maniera “anonima”. La forza propulsiva è molto rallentata a favore di una politica ”conservativa”, fatta più che altro di manutenzioni ordinarie e adeguamenti a nuove leggi in materia di sicurezza. Interventi assolutamente necessari, ovviamente.

Ma senza progettualità, senza investimenti, senza collaborazione di enti e associazioni e senza una identità programmatica, Samone non può avere futuro.

Cosa manca al suo territorio?

In maniera molto ampia, direi che manca l’intraprendenza necessaria per pianificare il futuro in modo innovativo e per coinvolgere attivamente i cittadini nella vita politica e sociale del paese. Manca anche la necessaria collaborazione con le città e i paesi limitrofi… il nostro paese si presenta attualmente come una realtà chiusa, non adeguata ai tempi e assolutamente non attrattiva per i giovani.

Perché i cittadini dovrebbero votare per lei?

Più che “per me”, direi “per noi”! Sia,o una Squadra dinamica di persone tutte diverse, ma tutte proiettate verso un’unica visione, quella di fare di Samone un paese bello da vivere, virtuoso e sostenibile, sempre più efficiente, attento ai bisogni di tutti i cittadini e proteso verso il futuro.

Se ne avremo la possibilità, amministreremo il nostro paese con costante passione, pragmatismo e senso di responsabilità, seguendo coscienziosamente le nostre linee guida. Descriviti in qualche riga, chi sei?

LORENZO POLETTO

Ho 68 anni, lavoro in un magazzino di ricambi per autovetture. Da 5 anni sono sindaco della città

Perché ha deciso di candidarsi?

Per proseguire il mandato fatto, visto che abbiamo iniziato certi lavori e sono stati assegnati vorremmo continuare e vedere come vanno le cose.

C’è molto ancora da fare, parlo dell’illuminazione o della costruzione del nuovo discount. Penso poi al discorso scuola, vediamo se la gente ci vorrà votare per farci proseuire.

Come è stato amministrato il paese in questi anni?

Abbiamo provato ad amministrarla nel miglior modo possibile, 5 anni fa c’era una situazione di personale comunale un po’ disastrosa, finalmente adesso abbiamo 2 dipendenti a tempo indeterminato.

Cosa manca al suo territorio?

Ci manca un vigile, con il bando del Comune di Lessolo probabilmente ce lo divideremo, 18 ore per uno. C’è sempre stato fino ad un certo punto ma poi non lo abbiamo mai sostituito.

C’era un accordo con Pavone ma poi con il cambio dell’amministrazione è saltato.

Perché i cittadini dovrebbero votare per lei?

Perché secondo me, secondo noi, abbiamo lavorato bene, dopo di che ognuno voterà come meglio crede.

Se ci riconfermeranno saremo contentissimi, altrimenti ne prenderemo atto. Chiaramente accontentare tutti in qualsiasi situazione non è possibile.

Commenti