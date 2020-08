SAMONE. Il Covid non ferma la patronale di San Rocco che sarà all’insegna delle regole

Nella consapevolezza delle restrizioni volte al contenimento del contagio da Covid-19, ma volendo nel contempo onorare il Santo Patrono, La Pro Loco di Samone presenta il seguente programma: sabato 15 agosto, ore 17: “Samone una piccola Montmatre” con fisarmonicisti che animeranno la passeggiata di via degli Alpini, preparando il pubblico al grande concerto presentato dal Gruppo Accordeon Classique” (in foto). Al termine, gran finale di tutti i fisarmonicisti in ensamble.

Il tutto a cura della scuola Fisarmonica Accordeon, diretta dal maestro Cinzia Tarditi. Dalle 19 alle 21, cena da asporto con prenotazione obbligatoria. Menù: peperoni e tonno (3 euro), lingua in salsa rossa, (3 euro), grigliata mista (12 euro), grigliata costine e salamelle (10 euro), costine (5 euro), pollo (5 euro), patatine fritte (3 euro), panna cotta ai frutti di bosco (3 euro). Prenotazioni entro mercoledì 12 agosto presso Valeria, 3470795398; Franca 3405810962, Laura 3498477000.

