SAMONE. Il Comune si lavora per attivare i centri estivi

Il Comune di Samone sta valutando la fattibilità di attivare il centro estivo esclusivamente presso le proprie strutture (scuola materna, scuola elementare e/o salone pluriuso).

La cooperativa Agape, l’attuale concessionaria, sta predisponendo un progetto che permetta di erogare questo servizio nel pieno rispetto di tutti i limiti e le norme previste per il contrasto alla pandemia Covid-19 in atto.

Sicuramente la capacità ricettiva sarà limitata ed i costi di gestione maggiori, ma l’amministrazione comunale intende coprire parte degli incrementi di spesa per venire incontro alle famiglie.

Per poter completare l’analisi e fornire indicazioni più precise è però fondamentale capire quante famiglie sarebbero potenzialmente interessate al servizio.

“Nel nostro “pre sondaggio” – spiega il sindaco Lorenzo Poletto – abbiamo ricevuto circa una ventina di richieste. Il problema è come organizzarsi visti i nuovi decreti, con questa storia che devono esserci un certo numero di ragazzi e di insegnanti non è facile. Stiamo cercando di capire con la società Agape come organizzare il centro estivo.

Ci costerà sicuramente di più, vedremo se tra amministrazione e genitori riusciremo a coprire i costi in più. Servono due persone fisse tutto il giorno per sanificare, Agape ci dirà quanto costerà. Se si riuscirà a fare sarò ben contento, tutto nel limite del possibile. Se tutto va bene dovrebbe iniziare l’11 giugno”.

