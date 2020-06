SAMONE. Il comune, in collaborazione con Agape apre i centri estivi: si partirà con due settimane

Il Comune di Samone ha deciso di attivare i centri estivi esclusivamente presso le proprie strutture (scuola materna, scuola elementare e/o salone pluriuso). Sarà attivo dal 15 giugno, gestito dalla cooperativa Agape. Le iscrizioni devono essere inviate entro il 10 giugno al seguente indirizzo: agape.coop2008@hotmail.com

La cooperativa Agape, l’attuale concessionaria, ha predisposto un progetto che permetterà di erogare il servizio nel pieno rispetto di tutti i limiti e le norme previste per il contrasto alla pandemia Covid-19 in atto.

Sicuramente la capacità ricettiva sarà limitata ed i costi di gestione maggiori, ma l’amministrazione comunale intende coprire parte degli incrementi di spesa per venire incontro alle famiglie.

Stando al “pre sondaggio” fatto dall’amministrazione qualche settimana fa, dovrebbero essere circa una ventina le famiglie interessate al progetto. Il Comune, dal canto suo, come spiega Agape, ha deciso di dare un piccolo contributo.

“Cari genitori – scrivono i responsabili del servizio – quest’anno ci troviamo a dover affrontare un’estate atipica e lontana dalla realizzazione dei nostri soliti progetti. Abbiamo tuttavia cercato di attivare un servizio che possa fornire sostegno alle famiglie ma soprattutto regalare momenti di serenità ai bambini”.

Agape ha valutato di iniziare a proporre il servizio per due settimane, per monitorare l’andamento del servizio (la fattibilità e l’apprezzamento da parte dei bambini) e l’interesse delle famiglie. In caso di feedback positivi, procederà con l’organizzazione delle altre settimane.

