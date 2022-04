La Biblioteca Comunale ha ricevuto una consistente dotazione di libri nuovi per adulti, ragazzi e bambini. L’Amministrazione ringrazia per questo il Ministro Franceschini per aver dato la possibilità ai comuni, tramite un omonimo decreto, di partecipare ad un bando per il sostegno all’editori e ccedere così a finanziamenti altrimenti non reperibili. Le bibliotecarie aspettano i lettori ogni sabato dalle ore 15 alle 18.

Commenti