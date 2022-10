Accelerare sulla realizzazione della Tav Torino-Lione e mettere al sicuro il cofinanziamento europeo per l’infrastruttura, un’opera da 8,6 miliardi di euro, nei costi ipotizzati fino a qualche anno fa.

Ma quell’importo, relativo alla tratta transnazionale compresa tra le stazioni di Susa, in Italia, e Saint Jean-de-Maurienne, in Francia, è molto probabilmente destinato a salire per effetto dell’aumento dei costi dell’energia e di molti materiali. Motivo per cui cui il contributo Ue diventa ancora più importante.

Ed “è necessario un sforzo comune” dei due Paesi “anche per concretizzare il promesso cofinanziamento europeo”: un tema trattato dal vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, nella telefonata con il suo omologo francese Clément Beaune. Nel 2023 partiranno i lavori più importanti, nella maxi-galleria lunga 57,5 chilometri di cui 45 in Francia. Ma oltralpe resta aperta la questione della tratta solo francese, delle vie d’accesso alla linea.

Un investimento da 6,7 miliardi di euro, spalmato in 15 anni, con i primi 5 dedicati agli studi tecnici, che possono essere finanziati al 50% dall’Unione Europea. Nei giorni scorsi il presidente del Comitato per la Transalpine, Jacques Gounon ha scritto al ministro Beaune proprio per ricordare al governo francese l’importanza di presentare questi progetti.

A dicembre si riunirà in Italia la conferenza intergovernativa e Salvini ha annunciato che visiterà i cantieri Tav “per verificare l’andamento dei lavori”. Un altro tema toccato da Salvini e Beaune è la tratta ferroviaria della Cuneo-Breil-Ventimiglia: sul tavolo c’è il rinnovo della convenzione bilaterale che è strategica soprattutto per Liguria e Piemonte. Salvini e Beaune si sono ripromessi di incontrarsi appena possibile a Bruxelles.

Commenti