“Con Silvio e Giorgia provano a farci litigare tutti i giorni, ma non ci riescono e non ci riusciranno per i prossimi dieci anni”: lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini durante la presentazione del libro ‘È l’Italia che vogliamo’ di Giuseppe Valditara e Alessandro Amadori alla libreria Rizzoli di Milano. Con Fdi e Fi “certo che andremo d’accordo, abbiamo firmato un programma insieme. Proveniamo da culture e tradizioni diverse, ma mettiamo l’Italia davanti a tutto il resto – ha concluso – Il centrodestra e la Lega farà un grande risultato e poi mi toglierò qualche sassolino dalle scarpe”.

