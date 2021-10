Salviamo gli umani ponti!

Oggi voglio raccontarvi del dialogo ascoltato tra una nonna e sua giovane nipote. Il brano è stato occasionalmente sentito davanti al negozio dove ero andato a fare degli acquisti. In questo periodo stiamo tutti lontani per paura dei contagi, ma la signora riconosciutomi mi ha salutato e mi ha presentato la nipote, invitandola a donare il sangue per fare del bene a se stessi e agli altri. Ho notato gli occhi perplessi della nipote che poi mi ha chiesto, in caso di tatuaggio, quanto tempo deve passare per poter donare? Stavo per rispondere quattro mesi… ma sono stato interrotto dalla nonna che aveva gli occhi che uscivano dalle orbite sulla scelta della nipote, forse perchè non ne era a conoscenza. Questo episodio mi ha fatto riflettere sul divario che c’è tra le due generazioni. Cose che al giorno d’oggi ai giovani sembrano normali, non lo erano per le nostre nonne. Pensate a come è cambiato il modo di vestire, le abitudini e la mentalità. Oggi nell’epoca di Internet, dei social network, della telefonia mobile, sembra prevalere la velocità della trasmissione del pensiero piuttosto che un suo approfondimento, fenomeno al quale si accompagna la necessaria, forse esasperata, sintesi dell’espressione verbale, ne sono un esempio gli sms contratti all’inverosimile degli adolescenti, per un risultato che condiziona pesantemente i metodi tradizionali e allora mi chiedo come sia possibile far conciliare queste due generazioni che apparentemente non hanno nulla in comune, anzi sembrano sempre più lontane. Credo che oggi più che mai con la pandemia che decima gli anziani dobbiamo preoccuparci a salvaguardare i ponti umani, che sono le precedenti generazioni con il loro bagaglio di valori sempre attuali, come il rispetto, il buonsenso, la tolleranza e l’accoglienza. Gli anziani hanno visto la guerra e le sue devastazioni e hanno contribuito al miracolo economico degli anni cinquanta del Novecento che ha dato a noi il benessere. Noi oggi abbiamo il dovere morale di trasmettere questi valori come un ponte umano dove passano le idee e dove dai giovani possiamo imparare come affrontare le nuove sfide tecnologiche abbinandole alla saggezza di chi ci ha preceduti. Dagli anziani possiamo imparare molto come mai arrenderci ai cambiamenti e restare inermi davanti alle differenze, dobbiamo riuscire a creare questo ponte perché da loro, dagli anziani, possiamo imparare molto. Apprendiamo dagli anziani fino alla fine la loro sapienza perché un giorno saremo chiamati noi ad insegnare ai giovani e allora ci servirà tutto ciò che abbiamo appreso. La società è un grande umano ponte dove i bambini e gli anziani insieme costruisco il comune futuro, i bambini perché portano avanti la storia, gli anziani perché ne trasmettono l’esperienza e la saggezza acquisita nella loro lunga vita.

Favria, 27.10.2021 Giorgio Cortese

Certi giorni la fase quotidiana della vita potrebbe essere divisa in tre fasi: Rivoluzione, Riflessione, Televisione. Mi sveglio che voglio cambiare il mondo e si finisco alla sera con il cambiare i canali televisivi. Felice mercoledì.

Viva la vita se doni la vita. Ti aspettiamo a Favria VENERDI’ 5 NOVEMBRE 2021, cortile interno del Comune dalle ore 8 alle ore 11,20. Abbiamo bisogno anche di Te. Dona il sangue, dona la vita! Attenzione a seguito del DPCM del 8 marzo 2020, per evitare assembramenti è necessario sempre prenotare la vostra donazione. Portare sempre dietro documento identità. a Grazie per la vostra collaborazione. Cell. 3331714827- grazie se fate passa parole e divulgate il messaggio

Commenti