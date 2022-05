Mica c’è soltanto Rimini! C’è pure Montalto Dora. Sì, vabbè, avete ragione, il

discorso è un po’ diverso.

Diverso, uguale, o mezzo e mezzo, fatto sta che Salvator Gotta nacque a

Montalto Dora nel 1887. Manco c’era ancora casa mia.

Famiglia borghese, madre imparentata con Cesare Pavese (ma non si nota), si

laureò in Giurisprudenza, successivamente in Giurimprudenza, infine in

Giurimpudenza.

Scrisse diverse opere di area crepuscolare, specialmente di sera, ma quello che

più ci piace ricordare ovviamente è “Piccolo alpino”, le avventure di un

soldato riminese che applicava con estremo scrupolo la regola della ELLE. Forse