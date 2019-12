SALUZZO (CN). Luci e accessori non a norma, Gdf sequestra 40mila articoli

Luci a led, lampade, accessori, maschere e make up per il trucco a tema, materiale da cartoleria e stickers non conformi alle norme a tutela dei consumatori. Sono oltre 40 mila gli articoli sequestrati dagli uomini della Guardia di Finanza di Saluzzo, nel Cuneese, nell’ambito di una serie di controlli in alcuni esercizi commerciali della zona. Due i negozi in cui sono state riscontrate irregolarità su cui graveranno sanzioni amministrative che possono arrivare anche a 50 mila euro.

