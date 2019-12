Salussola. Discarica a Brianco. Scrive Valledora: ecco perchè siamo contrari…

Movimento Valledora era presente alla manifestazione del 14 dicembre scorso che si è tenuta a Biella contro la costruzione di una discarica di amianto al Brianco nel comune di Salussola (BI). La marcia si è conclusa presso gli uffici provinciali nella stessa mattinata.

La presenza di numerose Associazioni e di Amministratori locali, ricevuti in Provincia, ha permesso un intenso confronto col Presidente della stessa Provincia di Biella. Movimento Valledora ha presentato sin dall’inizio della procedura di Valutazione di impatto ambientale (VIA), le proprie Osservazioni al Progetto ed ha collaborato sin dalle fasi iniziali con il comitato locale Salussola ambiente è futuro. Siamo da sempre convinti che muoversi uniti è importante, per non sentirsi troppo lontani dalla politica e dalle istituzioni e poter invece collaborare con loro, con la finalità di trovare le soluzioni migliori. La passata estate siamo stati ricevuti dal dott. Ramella, in qualità di vicepresidente della Provincia, al quale abbiamo chiesto, tra i vari punti, che si prendesse in carico la richiesta per ottenere un incontro congiunto fra le province di Biella e Vercelli, i vari Enti ( Arpa, ASL) e i Sindaci biellesi e vercellesi. Ieri abbiamo ricordato al presidente di Biella di insistere e di stringere i tempi, poiché riteniamo, come confermato anche dai sindaci presenti, che manca un chiaro coordinamento di gestione delle problematiche e delle procedure. Inoltre, come dimostrato dal caso discarica Valchiesa ( Alice Castello), i motivi per dire No a un impianto possono essere trovati e giudicati validi dal Tar (Tribunale amministrativo) e dal Consiglio di Stato che hanno respinto la richiesta della ditta di invalidare il provvedimento di diniego che era stato emesso dalla Provincia di Vercelli. Sicuramente il primo merito della marcia è stato aver imposto, questa volta in modo massiccio, all’attenzione della classe politica una nuova visione del progetto, ritornato alla ribalta dopo la sentenza pronunciata dal Tar che ha annullato il diniego della Provincia di Biella. Il 2° merito della marcia è quello di dare una nuova forza, la speranza ai vari Movimenti, alle Associazioni che da tempo cercano di portare alla luce le problematiche del territorio. Come si sa, basta degradare una zona per farne un immondezzaio e sistemarci di tutto. In più Regione Piemonte difetta, come altrove, nei controlli: manca almeno il personale e non sappiamo se anche la volontà di controllare che quanto è stato scritto su un meraviglioso progetto poi venga rispettato. Proprio per questo il territorio ne esce piuttosto malconcio, come insegna la storia della Valle Dora, tra Santhià, Tronzano e Cavaglià che dal 1980 ad oggi e dalla prima discarica, ha visto autorizzare chilometri di cave, 7 discariche di cui una con perdite accertate, impianti vari di trattamenti rifiuti, altre discariche in via di autorizzazione, come un nuovo impianto a biogas, nuovi prelievi per la Pedemontana, tutto su una zona di ricarica di falda indicata dal piano acque della Regione Piemonte (PTA), e via discorrendo. In conclusione per Movimento Valledora la posizione è chiara, continuiamo a essere contrari a lucrare sui rifiuti e a essere favorevoli a una seria programmazione operata dagli Enti preposti.

Movimento Valledora

