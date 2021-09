Ascolta l'Audio Dell'Articolo

SALUGGIA. Nell’aprile del 2020 la società Wind Tre spa aveva presentato in Municipio un’istanza di autorizzazione per l’installazione di una una stazione radio base per telefonia mobile lungo la strada provinciale 3.

Il Comune, contrario a quella scelta localizzativa, aveva espresso il diniego, ma l’azienda aveva impugnato il provvedimento presso il Tribunale Amministrativo Regionale chiedendone la sospensione in via cautelare. Il Comune si era costituito in giudizio (incarico allo Studio legale Santilli-Campiom, 3650 euro) [...]