SALUGGIA (VC). Archiviato rischio Coronavirus alla Livanova

LIVANOVA/SALUGGIA. Cari colleghi, con riferimento al comunicato #10 siamo lieti di informarvi che possiamo considerare archiviato il potenziale rischio di contagio riconducibile ai 2 casi sospetti che vi erano stati segnalati.

Entrambi hanno avuto un’evoluzione che ci rassicura: la persona in attesa di esito del tampone da Covid-19 è risultata negativa e la persona che ha dichiarato di aver avuto un “contatto stretto” risulta asintomatica ed in buone condizioni di salute.

Entrambe le persone sono in convalescenza e non presenti sul posto di lavoro.

Come sappiamo la situazione legata al Covid-19 e le sue implicazioni per tutta la comunità evolvono giorno per giorno; l’impegno dell’azienda è quello di tenervi informati e di comunicare in maniera trasparente ed immediata: “quello che ci viene comunicato, quando ci viene comunicato”.

In queste ore stiamo valutando gli ulteriori impatti del DPCM del 22 Marzo 2020, per garantirci il supporto da parte della filiera di fornitori di prodotti/servizi che devono sostenere le attività produttive ritenute “essenziali”.

LA DIREZIONE AZIENDALE LIVANOVA

Stabilimento di Saluggia

