SALUGGIA. Una panchina gialla per la lotta e la prevenzione dell’endometriosi. Il Comune ha infatti deciso di aderire all’iniziativa “Sediamoci sul Giallo: Endopank”, promossa dall’associazione “La voce di una è la voce di tutte”. All’inaugurazione della panchina in via Ponte Rocca, sabato 26 marzo, erano presenti gli amministratori comunali,il medico osteopata Paolo Brizzi e il sacerdote don Alberto Carlevato.

La campagna di sensibilizzazione in paese è sostenuta da Deborah Di Bin, che spiega: «Faccio parte dell’associazione da circa un anno; il nostro scopo è fare informazione e divulgare la conoscenza [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.