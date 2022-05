Un concerto di pianoforte e tromba per ricordare la maestra Elda Rosetta: lo organizza l’associazione Vita Tre per domenica 29 maggio. Inizialmente l’omaggio era previsto per una data diversa, come spiega il presidente del sodalizio, Luigi Tecchio: «Volevamo ricordarla nel giorno del suo compleanno, il 23 gennaio, con una giornata a lei dedicata e con l’assegnazione delle borse di studio a lei intestate. Purtroppo le restrizioni dovute alla pandemia non lo hanno permesso. Domenica 29 maggio rispetteremo l’appuntamento».

Il concerto vedrà l’esibizione del pianista Giulio Laguzzi, da anni maestro collaboratore al Teatro Regio di Torino e in alcune occasioni direttore d’orchestra nello stesso teatro, e di Enrico Negro, trombettista saluggese classe 1980, con una grande esperienza alle spalle; diplomato all’Istituto Musicale “Leone Sinigaglia” di Chivasso, ha poi studiato al Conservatorio di Novara. Vincitore di numerosi premi, da circa vent’anni è collaboratore del Teatro Regio di Torino, e annovera collaborazioni con artisti come Ennio Morricone e gli Avion Travel.

Il concerto si terrà nel salone del Centro Vita alle 15; durerà circa un’ora con esibizioni diverse, come spiega lo stesso Negro: «Suoneremo arie di opera di artisti come Puccini e Verdi, passando per il balletto fino ad arrivare a concerti originali per tromborchestra». Al termine verrà servito un rinfresco.

La maestra Rosetta, mancata nel 2014, era stata tra i soci fondatori di Vita Tre, nel 1990. Prima di andare in pensione era stata un’insegnante elementare molto stimata in paese, sempre dedita alle attività sociali. Alla sua scomparsa ha lasciato non solo un’eredità intellettuale, ma anche economica al Comune e a diverse associazioni di Saluggia.

