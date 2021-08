Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Questa foto conviene ritagliarla e metterla da parte, per quando i posteri si chiederanno cosa succedeva nel Vercellese nel primo quarto del XXI secolo, e come sia stato possibile tutto ciò. è stata scattata la mattina del 9 luglio, quando dal monte e dal piano sono convenuti a Saluggia, per tagliare il nastro della nuova rotatoria tra la provinciale per Crescentino e la discesa all’area industriale, tutti i maggiorenti locali: da Regione – compreso Cirio [...]