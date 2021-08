Ascolta l'Audio Dell'Articolo

SALUGGIA. Nel primo fine settimana di settembre il paese festeggia il proprio patrono, San Grato. Numerosi gli appuntamenti organizzati per i prossimi giorni.

In chiesa:

Nella parrocchiale da mercoledì 1 a venerdì 3 sarà celebrato il triduo: alle 18 recita del rosario e benedizione eucaristica. Giovedì 2, inoltre, dalle 10.30 a mezzogiorno il parroco don Enrico Triminì sarà a disposizione per le confessioni.

Le messe saranno celebrate sabato 4 alle 18 e domenica 5 alle 8 e alle 10, ma non ci sarà la tradizionale processione. Lunedì 6 la messa delle 11 sarà preceduta, alle 10,40, dalla preghiera dell’ora media. Altre messe saranno celebrate martedì 7, al cimitero, in suffragio dei defunti e mercoledì alle 8 nella parrocchiale.

In piazza:

La Famija Salugiina, con il patrocinio del Comune, da venerdì 3 a martedì 7 organizza cinque serate gastronomico-musicali nel padiglione in piazza del Municipio, con inizio alle 19, a cui si potrà accedere gratuitamente (ma occorre esibire il green pass). Venerdì saranno serviti fritto di pesce, affettati misti e torta di pere e cioccolato, sabato apericena da asporto, lunedì pizze e pucce, martedì fritto misto piemontese.

Venerdì, lunedì e martedì le cene saranno accompagnate dal sottofondo musicale di Bruno Prestia. Sabato alle 21 è prevista la festa dei coscritti della leva 2003 con Christian Tanz e Claude Le Boy, domenica lo spettacolo del comico Max Pisu di Zelig.

All’Oratorio:

La sera di lunedì 6 all’Oratorio “Mazzetti” saranno cucinati panissa ed altri piatti della tradizione. Giovedì 9 è in programma un pellegrinaggio al Sacro Monte di Varese e all’eremo della Madonna del sasso. Domenica 12, a pranzo, grigliata di fine estate.

Vita Tre:

L’associazione apre i festeggiamenti la sera di venerdì 3, nel salone del Centro Vita, con una gara di pinnacolo con spaghettata finale.

Dal pomeriggio di sabato 4 saranno visitabili la mostra sui cento anni di storia dell’Unione Sportiva Saluggese, il museo delle tradizioni e l’orto botanico. Sarà inoltre aperta la mostra mercato dei prodotti del laboratorio, saranno messe in vendita gremole e torte ‘d pruss e i soci potranno vincere premi al pozzo di san Patrizio.

Domenica 5 sempre al Centro Vita è in programma il “pranzo dello sportivo”, e al pomeriggio – come anche lunedì e martedì – saranno visitabili le mostre. Lunedì 6 ci sarà un pomeriggio di animazione e giochi per bambini con Nutella party; alle 16,30 la gara delle torte, seguita dalla loro degustazione.

Martedì 7, infine, “pranzo di san Gradinet” (riservato ai soci) e, al termine, tombolone di san Grato.

U.S. Saluggese:

Per festeggiare il centenario del sodalizio, sabato 4 alle 20 in Municipio si terrà un evento a cui sono invitati ex dirigenti ed ex calciatori. La mattina di domenica 5 gli sportivi sfileranno in corteo per le vie del paese accompagnati dalla Banda musicale “Don Bosco”.

Luna park:

In tutte le serate della festa funzionerà il luna park sul piazzale della stazione.

Fireworks:

La patronale si concluderà martedì alle 22 con uno spettacolo di fuochi d’artificio al campo sportivo di via Ponte Rocca.

