SALUGGIA. Gli Scacciapensieri, compagnia teatrale nata all’interno dell’associazione Vita Tre con il coordinamento di Renata Ghiotti, nei prossimi giorni porterà in scena lo spettacolo Truffe, legge e allegria, sul tema delle truffe ai danni degli anziani. Gli attori – spiega Ghiotti – «sono persone tra i 70 e gli 80 anni; lo spettacolo si compone di 6 sketch dedicati alle truffe, più altri 3 atti».

L’iniziativa è stata presentata nel corso di una conferenza stampa in cui, oltre a Renata Ghiotti, sono intervenuti Luigi Tecchio, presidente di Vita Tre, e il luogotenente dei carabinieri di Livorno Ferraris, Ignazio Casti; quest’ultimo ha ringraziato l’associazione per la disponibilità a interpretare uno spettacolo dedicato alle truffe, trovando così un ulteriore canale per istruire i meno giovani a difendersi dai malintenzionati.

Lo spettacolo sarà rappresentato domenica 6 marzo alle 15 nel salone del Centro Vita, in via Faldella, e in replica domenica 10 aprile, stesso luogo e stessa ora. Per assistervi occorre prenotare al 389.6981055 e presentarsi con green pass e mascherina Ffp2.

