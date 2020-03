SALUGGIA. Tenersi in forma anche stando a casa

SALUGGIA. In questo periodo è necessario stare a casa, ma per tenersi in forma è importante non trascurare l’attività fisica. Da Saluggia l’amico Pietro Greco, atleta e podista noto in tutto il circondario, ci ha mandato questo video tutorial per consigliare a tutti un facile esercizio casalingo. Provate anche voi e fateci sapere!

