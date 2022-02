SALUGGIA. Il Gruppo Ragazzi Sant’Antonino organizza per domenica 13 febbraio, alle 16 nella sede del “PuntoLibro” in via Nicolello 2 (Casa Parrocchiale), una conferenza sul fisico Albert Einstein. A tenerla sarà il saluggese Luigi Battista Tecchio, già docente di Fisica all’Università di Padova.

Oltre a essere uno dei più celebri fisici della storia della scienza, che mutò in maniera radicale il paradigma di interpretazione del mondo fisico, Einstein fu attivo in diversi altri ambiti, dalla filosofia alla politica. Per il suo apporto alla cultura in generale è considerato uno dei più importanti studiosi e pensatori del XX secolo.

Nel 1921 ricevette il premio Nobel per la fisica «per i contributi alla fisica teorica, in particolare per la scoperta della legge dell’effetto fotoelettrico», un passo avanti cruciale per la teoria dei quanti, sviluppando la teoria della relatività, uno dei due pilastri della fisica moderna insieme alla meccanica quantistica.

