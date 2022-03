SALUGGIA. L’assessore al Lavoro del Piemonte, Elena Chiorino ha convocato per 14 marzo un tavolo regionale sulla crisi della Microport di Saluggia, dove i sindacalisti oggi hanno organizzato un presidio con il blocco della provinciale che collega Saluggia a Crescentino.

“Siamo consapevoli – dice Chiorino – delle grandi difficoltà che in questo momento vivono i dipendenti della Microport insieme alle loro famiglie: come Regione siamo in prima linea per garantire il massimo impegno e sostegno ai lavoratori allo scopo di trovare la migliore soluzione possibile che passi attraverso il dialogo tra le parti. Vogliamo evitare [...]



Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login (cliccando qui), altrimenti registrati (cliccando qui)