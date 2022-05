SALUGGIA. Si riparte, finalmente, con la musica dal vivo. Domenica 15 maggio alle 21 in piazza Parrocchiale a Sant’Antonino si terrà l’evento “Super Band in concert”: ottanta musicisti delle Bande “Don Bosco” di Saluggia, di Sant’Antonino e di Livorno Ferraris diretti da Enrico Momo, Enrico Negro e Cristina Ronsecco eseguiranno 12 medley famosi. Dopo due anni di pandemia e di attività forzatamente ridotta i componenti dei tre sodalizi musicali, che non hanno mai smesso di provare e di esercitarsi, per questa occasione uniscono le forze in una big band e riprendono a suonare più in forma che mai.

Commenti