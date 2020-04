SALUGGIA. Strappo in borsa per la Diasorin, produrrà il test sierologico

Ancora uno strappo in Borsa per Diasorin. Il titolo del gruppo impegnato in prima battuta nella lotta al Covid-19, guadagna il 4,84% a 151,4 euro.

Venerdì Diasorin ha annunciato che il test sierologico che identifica gli anticorpi ha ottenuto il marchio Ce.

Il nuovo test sierologico e’ stato sviluppato in collaborazione con il Policlinico San Matteo di Pavia e ne sono state valutate le prestazioni su oltre 1500 pazienti.

La società è pronta alla sottomissione del test alla Food and Drug Administration per ottenerne l’approvazione ad uso di emergenza sul territorio statunitense

Commenti