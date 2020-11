SALUGGIA. Sospesa precauzionalmente una classe delle elementari

Il Covid 19 galoppa anche a Saluggia: i residenti attualmente “positivi” sono 23. Di questi, alcuni risultano in quarantena domiciliare e in buona salute. Il Comune non ha comunque reso noto il numero di soggetti ricoverati e le loro condizioni.

