SALUGGIA. Serata Vivaldiana: Le Quattro Stagioni e i Concerti per fiati

La Settimana Vivaldiana Nazionale, ideata ed organizzata dall’Associazione Musicale “Antonio Vivaldi” in collaborazione con il management artistico Musicorner di Mortara, giunge quest’anno alla quinta edizione; è una manifestazione turistico-culturale di rilevanza internazionale che si svolge annualmente nel mese di maggio (quest’anno slittata a dopo l’estate) in Italia ed in Europa e che ha come “focus” principale la valorizzazione del grande patrimonio artistico-musicale legato alla figura del celebre musicista Antonio Vivaldi attraverso la pubblicazione di lavori di ricerca musicale e musicologica e l’organizzazione di conferenze, convegni, seminari e concerti.

Sabato 19 settembre alle 21 nella chiesa parrocchiale di San Grato è in programma un concerto, organizzato in collaborazione con il Comune di Saluggia, in cui saranno eseguite Le Quattro Stagioni e i Concerti per fiati.

