SALUGGIA. San Grato: apericena e pranzo a Vita Tre

Dopo i mesi di rallentamento dell’attività dovuti all’emergenza Covid-19 (ma i servizi di consegna pasti a domicilio e di trasporto delle persone sono sempre stati operativi), l’associazione Vita Tre ha riaperto la propria sede e sta organizzando gli eventi per la patronale di San Grato.

Gli appuntamenti gastronomici al Centro Vita inizieranno sabato 5 settembre, alle 19,30, con un Apericena Piemontese, e si concluderanno martedì 8 alle 12,30, con il Pranzo di San Gradinet. I posti sono limitati per rispettare il distanziamento imposto dalle norme anti-Covid, per partecipare occorre prenotare entro giovedì 3 telefonando al 389.6981055 o passando in ufficio a Casa Sereno.

La sera di venerdì 4 ci sarà un’anteprima: alle 20,30, nel salone, gara di pinnacolo con spaghettata finale.

Sabato 5 e domenica 6 saranno vendute le gremole e le torte ‘d prüss preparate dai volontari.

Il pomeriggio di lunedì 7 sarà dedicato ai bambini, con un pomeriggio di giochi e animazione che terminerà con un “Nutella party”. Alle 16,30 nel salone si svolgerà la premiazione della gara di torte, seguita dalla loro degustazione.

Dal pomeriggio di sabato 5, inoltre, a Casa Sereno saranno visitabili le mostre “Conquista dello spazio” a cura di Mauro Torri e “Il Bazar di Vita Tre”. Sarà aperta la mostra mercato con i prodotti del laboratorio, si potranno visitare il museo delle tradizioni e l’orto botanico, e nel cortile di palazzo Appiani si potrà tentare la fortuna al pozzo di San Patrizio.

