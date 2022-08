La Giunta comunale ha deliberato un atto di indirizzo per la prossima festa patronale di San Grato, che si svolgerà dal 2 al 5 settembre: l’Amministrazione comunale, «al fine di coinvolgere tutte le associazioni che operano nel nostro territorio, intende essere capofila nell’organizzazione dell’evento». Ha quindi deciso che il Comune si farà carico delle spese relative alle serate musicali e del relativo canone Siae, della promozione della festa con manifesti e locandine, di installare in piazza Municipio un palco e parquet per gli spettacoli musicali e danzanti, di provvedere direttamente alla redazione [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.