SALUGGIA. Il 31 gennaio era il termine ultimo per l’invio di manoscritti per partecipare al concorso letterario “PuntoLibro don Pietro Gauzolino – racconto breve e poesia”, organizzato dal Gruppo Ragazzi Sant’Antonino.

Sono pervenuti – da tutto il mondo – 390 testi (di cui 380 ammessi), suddivisi in 228 poesie e 152 racconti brevi. Nei prossimi giorni verranno comunicati i testi ammessi e la composizione della giuria.

La cerimonia di premiazione dei vincitori avverrà domenica 3 aprile presso la biblioteca della frazione, in via Nicolello 2. I premi consistono in buoni Amazon.

