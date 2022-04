Il 29/ 30 aprile e 1 maggio si svolgerà la prima edizione del Festival dello sport e del territorio, il “Saluggia all’aria aperta”.

Si comincerà venerdì 29 aprile, alle ore 20.45, presso il salone Vita Tre, con il messaggio di benvenuto e alle 21.00, presso la stessa location, avrà luogo una tavola rotonda sul tema del “Turismo lento e valorizzazione del territorio”. Sabato 30 aprile, presso il parco di Villa Incisa, ci si incontrerà alle 9.30 per le iscrizioni e dalle 10 alle 12 ci saranno la “Meditazione Camminata” e “A piedi scalzi” che si ripeteranno anche il 1 maggio dalle 14.30 alle 16.30; seguiranno pranzo al sacco e trasferimento presso l’Area Ritano. Dalle 14 alle 16, presso l’Area Dorona, sarà la volta della dimostrazione di kayak e canoa a cura del Canoa Club; successivamente sono previsti merenda e trasferimento a Villa Incisa. Presso quest’ultima, dalle 17 alle 18.30 seguiranno attività di Orienteering (esplorazione del territorio). Domenica 1 maggio, alle ore 9, ritrovo presso il parcheggio Palestra comunale di via Ponte Rocca e trasferimento a Sant’Antonino; alle 9.30 visita al Punto Libro e alle ore 10.30 gara di plogging (raccolta rifiuti lungo il proprio cammino, mentre si fa attività sportiva all’aperto) a coppie, seguendo strade periferiche sul percorso Sant’Antonino-Saluggia. Alle ore 12, arrivo a Saluggia, presso Villa Incisa, per il pranzo al sacco. Alle ore 14.30 giochi e sport all’aria aperta con, a partire dalle 16.30, accompagnamento di musica dal vivo e danze folk a cura dei “Duilleoga”, una irish band. Vi saranno anche laboratori creativi di pittura e riciclo per realizzare il logo della festa. Seguirà la merenda e alle 18.30 sarà il momento dei saluti e interverranno a chiudere il Festival il Gruppo Tamburini “Vai con il ritmo”.

“L’idea di questo Festival nasce per valorizzare il territorio dove abitiamo – comincia a spiegare Marco Leone, uno degli organizzatori –. Saluggia è al centro di molte vie di comunicazione, sia d’acqua che terrestri: qui passa la Via Francigena ad esempio, poi Saluggia confina con Mazzè dove passa l’Anfiteatro Morenico e siamo vicini ai circuiti pedonali e ai cammini del Monferrato. Per quanto riguarda le vie d’acqua ci sono numerosi canali: come il Cavour, il canale Sussidiario, i navigli di Ivrea e poi Saluggia ha la sua isola, l’Isola del Ritano. Oltre ai classici sport all’aria aperta quali la mountain bike, i trekking e le camminate, si possono praticare anche canoa e rafting. Saluggia si presta molto come territorio per le attività all’aperto – spiega ancora –. Questo Festival è nato dalla collaborazione di diverse associazioni: il Gruppo Ragazzi Sant’Antonino, il Canoa Club Saluggia, l’asd Volley Saluggia, Multisport Saluggia, il Gruppo Sportivo GS Saluggia, Underground Gym Saluggia e Into the Wild. E’ il primo Festival di questo tipo e ci auguriamo che ne seguiranno altri in futuro; è aperto ad adulti, ragazzi e bambini e la maggior parte delle attività sono gratuite. Confidiamo nel bel tempo e speriamo che arrivino tante persone sia da Saluggia che da fuori”.

Per informazioni e prenotazioni 3479823297 – 3275762159.

