Ascolta l'Audio Dell'Articolo

SALUGGIA. Per l’estate 2021 il Comune ha organizzato “Cinema in piazza”, una mini-rassegna di proiezioni cinematografiche all’aperto, nel cortile di Palazzo Pastoris, che si sono concluse domenica 25 luglio. In cartellone Quasi amici – Intouchables, il film d’animazione Coco e Mamma o papà?

La Biblioteca Civica “Giovanni Faldella” gestita dalla cooperativa Biblion ha invece organizzato, nel cortile della casa dello scrittore, alcuni incontri con autori e presentazione dei loro libri. Giovedì 15 luglio il [...]