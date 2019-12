SALUGGIA. Polenta, salsiccia e un musical per allietare le feste natalizie

Nella parrocchiale di San Grato le celebrazioni del Natale inizieranno la mattina della vigilia, martedì 24, con le confessioni: dalle 9.15 alle 11.45 con il parroco Don Enrico Triminì e dalle 15 alle 18 con Don Roberto Carelli. La Veglia della Notte Santa avrà inizio alle 23.30, seguita dalla messa. Mercoledì 25, giorno di Natale, le messe saranno celebrate alle 8 e alle 10, mentre giovedì 26 (Santo Stefano) solo alle 10.

A Sant’Antonino, invece, le messe saranno celebrate martedì 24 alle 17 e alle 23, mercoledì 25 e giovedì 26 alle 11,15. In frazione, però, gli appuntamenti natalizi iniziano prima: domenica 22, a mezzogiorno, all’Oratorio sarenno distribuite – a cura del Gruppo ragazzi – polenta e salsiccia e polenta concia, da asporto. Sempre domenica alle 21 nella parrocchiale ci sarà una “Serata in musica e letture sacre”: concerto d’organo di Giulio Laguzzi e tromba di Enrico Negro. Inoltre martedì 24, alle 14.30 partirà “Aspettando il Natale”, passeggiata per il paese alla scoperta di punti ristoro, accompagnati dalla Banda musicale. Nella Notte Santa in piazza sarà inaugurato il presepe, e il Gruppo Ragazzi offrirà cioccolata calda.

Tornando a Saluggia, da venerdì 27 inizieranno le visite dei giurati del “Concorso Presepi”: la premiazione sarà il 6 gennaio all’Oratorio “Mazzetti” in occasione della Tombola della Befana.

Giovedì 26 e sabato 28 al Cinema Oratorio verrà rappresentato il musical L’Atteso, realizzato dai Talents in Progress con i ragazzi dell’Oratorio. l’inizio è alle 21, la prenotazione dei posti è obbligatoria: prevendita dei biglietti (7 euro) al bar dell’Oratorio.

Infine, sabato 21 e domenica 22 è aperto il Laboratorio dell’associazione Vita Tre, dove si confezionano pacchi dono natalizi e si possono trovare molte idee per un regalo personalizzato, con i prodotti artigianali, alimentari ed erboristici confezionati dai volontari.

Commenti