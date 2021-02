SALUGGIA. Per nascondere la marijuana aizza tre cani contro i carabinieri

Coltivava marijuana in casa e possedeva tutto il materiale per il confezionamento della droga. Un giovane di 23 anni di Saluggia (Vercelli) è stato denunciato dai carabinieri per coltivazione di sostanze stupefacenti, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale.

I militari, dopo una segnalazione, si sono recati nell’abitazione del ragazzo, il quale per non farli entrare in casa li ha minacciati con tre cani di grossa taglia. Una volta che il giovane si è calmato, i carabinieri hanno potuto effettuare la perquisizione, trovando una piccola serra nel sottotetto con lampade e ventilatori.

