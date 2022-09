L’Amministrazione guidata dal sindaco Libero Farinelli quest’anno ha deciso che sarebbe stato il Comune a provvedere direttamente ad organizzare le attività di spettacolo e di intrattenimento per la festa patronale di San Grato.

Per l’installazione e certificazione del palco in piazza del Municipio, la posa del palchetto per il ballo, la fornitura delle sedie e dei servizi igienici chimici, le certificazioni di corretto montaggio e di conformità, alla ditta Copro srl di Etroubles (Aosta) – la stessa che ad agosto ha montato il capannone per la festa a Sant’Antonino – è [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.