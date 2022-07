Casale Mariette si appresta a festeggiare la patronale. Domenica 17 luglio viene infatti celebrata Santa Margherita, a cura del Gruppo Ragazzi Sant’Antonino.

La giornata inizierà alle 11.15 con la celebrazione della messa, accompagnata dalla Banda musicale di Sant’Antonino; seguiranno la processione per le vie della frazione e l’incanto delle torte. La festa si concluderà alle 21, con la rogazione nelle campagne.

Il presidente del Gruppo Ragazzi Sant’Antonino, Daniele Drusian, spiega: «Le rogazioni erano processioni penitenziali svolte nelle campagne, per invocare la protezione sui raccolti e contro le calamità naturali. Erano anche l’occasione per determinare i confini dei terreni, delle strade, dei diritti di passaggio. Per i festeggiamenti verrà recitato l’antico testo proprio delle rogazioni di Sant’Antonino, recuperato e tradotto dal latino di inizioOttocento».

Casale Mariette conserva ancora oggi un oratorio dedicato a Santa Margherita, con un piccolo affresco raffigurante la Madonna seduta in trono con il Bambino Gesù in braccio, affiancata da Sant’Antonino e Santa Margherita d’Antiochia.

