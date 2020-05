SALUGGIA. Nuovi traguardi raggiunti per Dj Symoz… passo dopo passo punta alla vetta

Simone Moz aka (nome d’arte, ndr) Dj Simox è un affermato dj e producer di Saluggia che giusto qualche mese fa ha vinto il “Disco d’Oro”, un ambito concorso per artisti emergenti promosso dalla sua casa discografica, la “Boot Recordings”. La sua carriera conta all’attivo già molti dischi, venduti online in tutto il mondo. Un trentenne ambizioso ma con i piedi per terra, che ha la passione per la musica fin da piccolo.

La vittoria del concorso gli ha permesso di entrare a far parte di una realtà musicale importantissima, quella del portale www.djproducers.it . La sua pagina del portale è una delle più visitate a livello nazionale e lo confermano i dati di tutte le statistiche. “Non è così scontato essere tra i dj più seguiti, a livello nazionale, tra i milioni di dj presenti sul portale – dichiara Dj Symoz –. E’ difficile raggiungere un risultato del genere e, in particolare, riuscire a farlo in poco tempo… cinque mesi nel mio caso… non ci è riuscito quasi nessuno… Quasi quasi un po’ mi ‘spaventa’ la cosa – afferma sorridendo –. Spero di continuare così e di essere sempre più apprezzato. Sono parecchio seguito nonostante non sia uno molto da ‘social’, difatti lì sono un po’ basso a livello di follower e questo perché non ho molto modo di seguirli…. faccio il corriere e se aggiungiamo gli impegni musicali il tempo libero è poco… ma i risultati ci sono comunque, è la mia musica a fare la differenza e non potrei essere più soddisfatto… magari arriverà il giorno in cui sarà questo il mio vero lavoro… sarebbe un sogno”. I fan attuali e futuri possono seguire Dj Symoz sul suo Instagram @djsymoz87 e sui suoi profilo Facebook ‘Simone Moz’ e pagina Facebook ‘Dj Symoz’. Ma anche sull’ Instangram e sul Facebook della sua casa discografica ‘Boot Recordings’ oltre che, ovviamente, sulla sua pagina del portale “Dj producers”. Così da rimanere aggiornati su tutte le novità e sulla sua bella musica.

Ma non finisce qui… ha da poco firmato un contratto anche con una nuova etichetta discografica, molto importante e con al suo interno nomi di artisti di spicco nel mondo musicale, la “Boot Music Records”, etichetta sempre appartenente ai proprietari della “Boot Recordings” di cui già faceva parte.

Piano piano la scalata del nostro dj continua e lui punta dritto alla vetta. E’ stato scelto anche come testimonial del marchio di abbigliamento “Camb Wear”.

“Ci terrei a ringraziare Alex Belloni… lo devo a lui se succedono tutte queste cose… lo considero il mio ‘zio artistico’ e per lui sono un ‘nipotino artistico’… Grazie davvero Alex, per tutto” afferma a fine intervista.

Commenti