Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Dopo mesi di chiusura per il trasloco, finalmente oggi – martedì 14 settembre – nella frazione Sant’Antonino riapre il PuntoLibro “Don Gauzolino” gestito dal locale Gruppo Ragazzi.

La nuova collocazione è nei locali della Casa Parrocchiale, in via Nicolello 2. Gli orari di apertura sono martedì e giovedì dalle 16 alle 18,30, mercoledì e venerdì dalle 20,30 alle 22; domenica dalle 16 alle 18. Ogni domenica viene offerto il the.

Il patrimonio librario ad oggi consta di circa diecimila volumi cartacei, duecento film in dvd e 150 cd musicali. È attivo il servizio di fotocopie, scansione, utilizzo pc, internet, WiFi, stampa etichette, plastificazione e rilegatura a caldo. Da ottobre inizierà il corso di aiuto compiti rivolto a bambini e ragazzi delle scuole elementari e medie. È a disposizione una sala studio ed è stata creata una ludoteca per i bambini: una stanza con giochi e tanti libri per i più piccoli.

Commenti