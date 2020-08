SALUGGIA. Nucleare: il ricorso a Mattarella e la posizione del Comune

Riceviamo e pubblichiamo.

Ho letto con interesse la narrativa del Sig. Umberto Lorini pubblicata martedì 21 luglio scorso sulla vicenda del ricorso al Capo dello Stato ed accolto dal Consiglio di Stato in merito alla norma del Prg di Saluggia laddove la Regione Piemonte modifica d’autorità la norma che vietava il rilascio di autorizzazioni a Sogin relative ad impianti accessori a Cemex e D3 se prima non venivano avviate le procedure per la ricerca del sito ove costruire il deposito unico nazionale delle scorie radioattive.

La narrazione scritta dal predetto è lacunosa, incompleta ed omissiva.

Faccio un po’ di storia sennò non si capisce il problema.

L’11 dicembre 2012, a pochi mesi successivi alla mia elezione a sindaco, venni convocato a Roma presso il ministero competente alla commissione Via per il rilascio a Sogin dell’autorizzazione a costruire l’impianto Cemex con annesso deposito D3, in quella circostanza per la prima volta espressi parere contrario non per ragioni tecniche ma politiche per stimolare e spingere gli organi competenti ad attivare le procedure per la ricerca del sito nazionale del deposito di scorie radioattive, parere ribadito nella successiva seduta del 29 gennaio 2013 con dichiarazioni messe a verbale.

Da quella data in poi siamo stati irremovibili sulla nostra posizione ribadendone i termini con l’inserimento della stessa nel Prg.

Il Prg è stato pensato e redatto tenendo conto prioritariamente delle esigenze del polo industriale Sorin verso il quale aumentammo significativamente la dotazione di cubatura per consentire, in accordo con le aziende in sito, ampliamenti e aumento occupazionale, nonché limiti all’espansione di zone da destinare ad edilizia residenziale, con questi argomenti chiedemmo alla Regione di approvarci con urgenza il Prg, cosa che la Regione fece ma modificando d’ufficio la norma attinente gli impianti Sogin, ricordo che all’epoca la Regione Piemonte era governata da Sergio Chiamparino.

Non abbiamo seguito la strada del ricorso contro tale norma perché indirizzato contro la Regione Piemonte e non contro il Comune e poi perché consci che, anche se accolto, nei confronti di Sogin non avrebbe avuto alcuna efficacia sostanziale, infatti Sogin costruisce secondo i criteri giuridici delle ordinanze del Generale Carlo Jean 2005/2006, all’epoca deputato al decommissioning del nucleare italiano e la legge 383/94 che escludono ogni competenza comunale.

La norma introdotta dalla Regione poteva solo semplificare ed accelerare le procedure autorizzative per le opere accessorie interne al cantiere (viabilità interna, impiantistica infrastrutturale esterna a servizio del cantiere, ecc…) ma non attinente né determinante ai fini della costruzione delle opere, prova ne sia che in data 14 luglio 2020 è stato pubblicato l’avviso sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE) un nuovo bando di gara per i lavori di completamento del complesso Cemex dove verranno cementati i rifiuti radioattivi liquidi e l’annesso deposito temporaneo D3 delle apparecchiature e dei sistemi ausiliari di controllo e movimentazione dei manufatti a media attività per un valore complessivo di 128,5 milioni di euro.

Nel complesso si può dire che dalla sentenza del Consiglio di Stato sul ricorso al Capo dello Stato Sogin ne esce senza alcuna scalfittura e può continuare nei suoi programmi senza problemi; insomma una poderosa cannonata a salve che fa più danni di una vera soprattutto per coloro che han nulla da spartire con il bersaglio del ricorso.

Infine voglio precisare che Firmino Barberis nel 2006 non era consigliere comunale, che Libero Farinelli era all’opposizione e sindaco era Franco Barbero, che capeggiava una maggioranza in cui militavano fior di ambientalisti tra cui il padre di una attuale consigliera di minoranza, per accertarlo è sufficiente leggere una qualsiasi deliberazione di Consiglio Comunale dell’epoca.

Per quanto riguarda le compensazioni sono il costo del disagio per la servitù nucleare che i cittadini Saluggini si sobbarcano sin dagli anni ’60 e che le stesse, seppur con qualche anno di ritardo, ci sono riconosciute con una legge dello Stato votata dal Parlamento Italiano e non per un capriccio, per convenienza o accondiscendenza del sindaco di Saluggia.

Firmino Barberis

sindaco di Saluggia

