All’oratorio si suona per la pace: sabato 4 giugno è infatti in programma il concerto “Note per la pace”. In realtà l’evento non sarà solo musicale, come spiega Simone Monaco, animatore all’oratorio Mazzetti: «Lo spettacolo unirà brani suonati dal vivo, letture e testimonianze da parte di alcune realtà associative di Saluggia sul tema della pace». Durante la serata si esibiranno diversi gruppi, come Diadi, The Noise, i Finale, Band Animatori e alcuni gruppi della Scuola di musica “Leone”, oltre alla Banda “Don Bosco”. Il concerto per la pace si propone di fare musica in risposta all’odio, per ricordare che anche nostri piccoli gesti possono fare la differenza, in un mondo che sembra avere altri valori. L’iniziativa è proposta in un momento storico tra i peggiori degli ultimi decenni, con la guerra in Ucraina che si protrae da oltre tre mesi. L’ingresso è a offerta libera, in caso di pioggia ci si trasferirà nel cinema.

