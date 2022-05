SALUGGIA. MicroPort, la multinazionale del settore biomedico che ha uno stabilimento nel sito industriale saluggese, richiama 5 dei 25 dipendenti che ha licenziato ad aprile. Ma solo per tre mesi.

Non smette di suscitare polemiche l’atteggiamento dell’azienda cinese con sede europea in Francia, che dopo mesi di trattative mai andate a buon fine e scontri con i sindacati, circa un mese fa ha lasciato a casa 25 lavoratori con effetto immediato. Ora, la retromarcia e la riassunzione a tempo determinato per alcuni degli epurati. Motivo? Le mobilitazioni e gli scioperi sindacali degli ultimi [...]