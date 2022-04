SALUGGIA. MicroPort inizierà a mandare le lettere di licenziamento dal 7 aprile. L’ultimo incontro in Regione di venerdì scorso tra l’azienda e i sindacati non ha infatti portato nulla di buono per il futuro lavorativo degli operai. Le parti hanno trovato un accordo solo per la buonuscita in caso di licenziamento volontario, stabilita in 15 mensilità. Una scelta quasi obbligata, come spiega Pier Paolo Piolatto, sindacalista e rsu Microport: «Abbiamo definito l’accordo sulle uscite volontarie, ma in realtà è stato come firmare con una pistola puntata alla tempia. Non abbiamo avuto margini [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.