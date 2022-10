Giovedì 3 novembre, presso il salone dell’associazione “Vita Tre” di via Faldella 6, alle ore 15.00, Marco Leone terrà una lezione per l’Unitre e il tema sarà “Un passo tira l’altro”.

“Sarà un pomeriggio dedicato un po’ a tutto ciò che è il cammino – comincia a spiegare –. Verranno proiettate delle foto dei viaggi a piedi che ho fatto, ma principalmente sarà una chiacchierata dove si parlerà dei benefici del camminare, quindi il camminare come antistress, come antidepressivo, ottimo per contrastare l’ipertensione e l’osteoporosi e per migliorare la circolazione. Si parlerà poi di concetti più ‘filosofici’ legati al mondo del cammino, in quanto si lavora sul concetto di resilienza: noi ci vediamo sempre molto deboli, ma il realtà gli uomini hanno scalato montagne e attraversato deserti e mari, siamo sempre sopravvissuti anche a carestie ed epidemie, e quindi siamo molto più forti di ciò che immaginiamo di essere – spiega ancora –. La nostra è una società basata sull’‘avere’, sull’‘io’, ci circondiamo di tutto e di più e spesso colleghiamo il nostro concetto di felicità a quello dell’‘avere’. Il fatto di camminare lavora, invece, su un qualcosa diverso, nel senso che ci si deve un po’ spogliare di quello che si ha per riscoprire l’essenziale… quando fai dei viaggi a piedi, anche lunghi, la tua casa sta nello zaino, non ti puoi portare tutto dietro. Un altro concetto è poi quello dell’avventura, perché dentro di noi c’è, fin da piccoli, l’esigenza di scoprire ciò che abbiamo attorno. L’avventura non deve essere sempre associata a qualcosa di lontano, anche l’ambiente che ci circonda può essere molto selvaggio, l’avventura è a ‘portata di piede’. Camminando entriamo poi nella geografia del territorio, che tastiamo passo dopo passo, con i giusti tempi, godendoci il viaggio, e inoltre scopriamo un sacco di cose, mettendoci anche in una situazione di difficoltà e di necessità di aiuto, ed è bello anche questo perché quando si vede uno con uno zaino spesso si tende ad aprirgli la porta di casa, molto più frequentemente di quanto si possa pensare – aggiunge -. Infine c’è un concetto di contatto con la terra, del riappropriarsi dei ritmi lenti allontanandosi dalla frenesia della vita quotidiana, e il camminare ci permette di farlo, mettendoci in sintonia con ciò che ci circonda”.

Tutto questo a Marco ha cambiato al vita e lui cerca di condividerlo il più possibile con chi gli sta di fronte.

Camminare è molto simile a meditare, quando fai un passo c’è un attimo in cui perdi l’equilibrio per poi ritrovarlo… un po’ come nella vita. E’ un tutt’uno con il respiro e cammino e respiro diventano un qualcosa di molto legato, che ci porta ad un lavoro su noi stessi, permettendoci di conoscerci meglio.

