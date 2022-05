SALUGGIA. Anche quest’anno il 1° Maggio a Torino, al Conservatorio “Giuseppe Verdi”, si è svolta la cerimonia per la consegna delle “stelle al merito del lavoro” in Piemonte. L’onorificenza di “maestro del lavoro” viene conferita a coloro che hanno 25 anni di lavoro ininterrotto e che si siano distinti per perizia, laboriosità e buona condotta morale.

Tra i premiati di quest’anno c’era anche Cesare Lobascio, vercellese che da molti anni, sposato con la saluggese Alessandra Sberze, risiede a Sant’Antonino di Saluggia. Dopo essersi laureato in Ingegneria nucleare al Politecnico di Torino e [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.