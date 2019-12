SALUGGIA. Livanova revoca gli 83 licenziamenti

La notizia è di qualche ora fa. Livanova ha revocato tutti i licenziamenti. L’azienda lo ha riferito a Confindustria Novara Vercelli Valsesia questa mattina con una nota ufficiale: “Con riferimento alla comunicazione del 20 novembre 2019 relativa alla procedura di licenziamento collettivo riguardante 83 dipendenti attualmente impiegati a tempo indeterminato presso lo stabilimento di Saluggia, Sorin Group Italia Srl, revoca con la presente la suddetta procedura con effetto immediato”.

Non si sono fatte attendere le reazioni dei sindacati. Filctem Cgil Vercelli Valsesia dichiara: “La lotta paga! Ai nostri delegati e a tutti i lavoratori, un grosso grazie! Siete stati grandi!”.

Tra i primi ad esprimere soddisfazione per l’esito della vertenza, il consigliere regionale Gianluca Gavazza: “La vittoria dei dipendenti è la vittoria di tutti coloro, Regione in primis, che si sono impegnati per garantire 83 posti di lavoro. Sono contento che Livanova abbia fatto un passo indietro, permettendo così a queste famiglie di uscire dallo sconforto. In ogni caso seguiremo ancora l’evolversi della situazione”.

