SALUGGIA. LivaNova cede il settore valvole cardiache

SALUGGIA. La multinazionale LivaNova, che ha uno stabilimento produttivo a Saluggia, ha annunciato di aver stipulato un accordo con la società di investimento Gyrus Capital in base al quale “entità finanziate e controllate da Gyrus acquisiranno il business delle valvole cardiache di LivaNova”.

Il consiglio d’amministrazione di LivaNova ha approvato all’unanimità la cessione, che – ritiene – “consentirà alla Società di concentrarsi maggiormente nelle sue aree di attività primarie, neuromodulazione e cardiovascolare, e di dedicare maggiori risorse al completamento delle sue promettenti opportunità in canale di sviluppo”.

“Una volta completata la transazione”, prosegua la nota, “Gyrus intende focalizzare l’attenzione del management e gli investimenti su questo business per posizionarlo al fine di diventare un attore leader a livello globale nel mercato delle valvole cardiache chirurgiche, traducendosi in opportunità ancora maggiori per dipendenti, clienti e pazienti”.

Damien McDonald, ceo di LivaNova, ha dichiarato: «Riteniamo che LivaNova e Gyrus trarranno vantaggio da questa transazione e che, sotto la proprietà di Gyrus, l’attività prospererà e crescerà».

Del settore che cambia proprietà fanno parte prodotti tra cui la valvola aortica Perceval e altri tipi di valvole biologiche e meccaniche. Vi lavorano circa 900 dipendenti in tutto il mondo concentrati negli stabilimenti di Saluggia e di Vancouver, in Canada.

La cessione avviene a fronte di un corrispettivo di 60 milioni di euro (circa 73 milioni di dollari), e dovrebbe essere completata nella prima metà del 2021; di questi 60 milioni, 10 saranno pagati alla fine del 2022.

La transazione è soggetta all’ottenimento delle approvazioni normative applicabili e di altre condizioni abituali di chiusura, inclusa la consultazione obbligatoria con i sindacati locali e i comitati aziendali.

